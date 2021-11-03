2021桃園花彩節即將來臨，結合棒球元素的平鎮展區，將於6日起至14日為期9天浪漫綻放，平鎮警方預估將有大量觀光人車湧入，為求活動圓滿順利，配合主辦單位規畫相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。

2021桃園花彩節即將來臨，結合棒球元素的平鎮展區，將於6日起至14日為期9天浪漫綻放。（警方提供）

平鎮警分局分局長黃富村表示，2021桃園花彩節「Hello野球趣」活動，現場搭配多樣花區圖騰、色彩繽紛萬花筒、比人高的巨型向日葵迷宮、媲美日本富良野的景色及充滿棒球元素的圖騰，讓每位賞花的民眾在悠遊花田也能感受平鎮之；。另為求花彩活動盡善盡美，分局各單位執勤人員將落實各項交通疏導管制勤務及為民服務工作。

2021桃園花彩節即將來臨，警方將協助疏導交通。（警方提供）

桃園平鎮花彩節活動現場位於平東路建安宮廟埕廣場，自行開車前往的民眾，無論行駛國道1號或國道3號，均可轉入台66線快速公路下金陵路匝道後，再行駛金陵路往平鎮方向右轉平東路到達活動會場。另也呼籲賞花民眾多多搭乘大眾交通工具前往，以避免車潮壅塞。

另外平鎮警分局也會在建安宮前方單向管制路邊停車，建立安全行人走廊，平東路與廟前路口將管制車輛進入，遊客車輛請停放於平東、龍祥路口前大型停車場或龍祥路旁第二停車場，周邊除設有活動會場指示牌外，平鎮警分局也將派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。