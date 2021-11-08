南投縣府會龍頭及議員，8日到瑞龍瀑布會勘。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣府會龍頭及議員，8日到瑞龍瀑布會勘。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣府會龍頭及議員，8日到瑞龍瀑布會勘。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

瑞龍瀑布有竹山第一美瀑之稱。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮瑞龍瀑布封園整修，新建無障礙人行步道、跨河觀瀑平台及停車場等設施，預計明年1月底重新開園；南投縣議會議長何勝豐，8日率議員會勘新建工程，實地走完全程，了解沿途設施及工程進度。

南投縣長林明溱表示，有竹山第一美瀑之稱的瑞龍瀑布，是由前總統蔣經國命名，因桃芝颱風受損嚴重而封閉；他擔任立委後極力爭取經費改善，近年來投入近1億元經費，經過縣府改善修整，完成園區內公共設施後於2018年開放。

此次休園，主要是施設平緩易走的無障礙步道，並新增跨河道的觀瀑平台，讓遊客近距離欣賞瀑布與溪谷之美，明年初重新開園後，不僅增加在地就業機會，也能帶動竹山地區的觀光發展。

何勝豐肯定縣府團隊的用心和努力，協助竹山鎮開發新景點，帶動觀光發展，此次邀集議員走出議場實地考察，讓議員深入了解公共建設的施設狀況，並及時反映問題給縣府參考。

瑞龍吊橋的地板及護欄，已全部重新更換完成，加上新設置的跨河觀瀑平台，能更親近瀑布，直接吸收負離子，瀑布下游堆積的石頭清理後，將堆置岸邊保護河岸，也能讓溪中流水匯聚成潭，增加親水景觀。

觀光處長陳志賢指出，為提升瑞龍瀑布園區友善環境及安全性，公共設施改善計畫包括改善停車場、步道區、觀瀑平台與廣場區，除了新建跨河觀瀑平台外，因原有的步道高度落差大、坡度較陡，造成長者行走不便，所以新建步道改為高架的無障礙人行步道，平緩易走，更適合全家同遊。