國家通訊傳播委員會 (NCC) 主委陳耀祥日前(21日) 邀五大電信商總經理喝咖啡，希望5G資費能降價，不過，5G資費似乎未見降價，4G資費卻醞釀漲價，今立法院交通委員會上，立委不分黨派，強力要求陳耀祥重視電信資費問題，無黨籍立委傅崐萁甚至提議，若5G再不降價，應扣留補助電信業者176億元，轉而補貼於全民。

立法院交通委員會今審查111年度中央政府總預算案關於國家通訊傳播委員會（NCC）單位預算，並邀陳耀祥列席並接受質詢。

5G吃到飽資費1399元不見降價，傅崐萁表示，現在連4G資費也醞釀漲價，官股色彩的中華電信帶頭「惡性漲價」，4G資費從499元漲到999元，遠傳、台哥大也跟著漲價，資費漲到599元、699員都有；傅崐萁質疑，NCC未顧及大眾消費權益，辦事不力反成了「國家斂財單位」。

民進黨立委林俊憲表示，不喝咖啡還好，愈喝情況愈糟，5G不降價大家可以等，現在連4G資費都漲了，這是逼民眾選5G嗎？質疑電信業者挑戰NCC的政策。

陳耀祥表示，上週與五大電信商總經理喝咖啡，主要聚焦5G資費、通訊品質等議題；陳耀祥認為，台灣開台1年多來，5G普及率、滲透率已大幅提高，在資費部分，大部分5G吃到飽是1399元，但也有小家業者提供999元服務；若考量購買力指數等因素，台灣5G資費不一定是最便宜，但與其他國家比較是「相對低廉」。

傅崐萁表示，NCC電信資費的說詞是「魚目混珠」，以韓國、美國、日本5G資費來看，換算成新台幣分別為2225元、1959元以及1729元，台灣1399元看起來真的比較便宜，但台灣人均每月薪資僅5.4萬元，換算成美金約1831美元，跟美國4388美元，日、韓近3000美元平均月薪相比，5G費用對照所得比，台灣費率遠高於這些先進國家。

傅崐萁建議，NCC原本編列266億元，鼓勵電信業者加速5G基地台建設，目前人口覆蓋率已達85％、提前達標，NCC也在今年執行90億元，因此，若電信業者在不降5G資費，剩下的176億就不必再補貼了，不如做其他運用或轉而補貼全民；陳耀祥表示，會再督促業者正視資費問題。