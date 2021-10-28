「元大ESG高股息N」通過證交所審查，近日即將上市掛牌，發行十年期，預計於2031年到期，發行價格5元，小資族可輕鬆入手，且不必費心選股，就可以輕鬆掌握20檔精選上市ESG且具高股息表現的優質股票，參與ESG永續企業經營。

「元大ESG高股息N」所連結的「特選ESG高股息報酬指數」的編製方式，為遴選上市股票中，同時兼具ESG表現與高股息特性的20檔股票，共同編製成指數。

同時，採用企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的「企業社會責任評鑑分數」，篩選出ESG表現達標準之上市公司，並考量財務指標、現金股利、股息殖利率、市值等篩選條件，參與永續投資的同時，兼顧高股息是元大ESG高股息ETN的最大特色。

目前「特選ESG高股息報酬指數」權重前六大成分股為台積電、聯發科、聯電、富邦金、中信金、兆豐金，合計約占指數8成。另外還有台灣大、國巨、永豐金、遠傳、仁寶、大聯大等，都是市場熟悉的高息績優股。

「特選ESG高股息報酬指數」成分股於每年6月重新定審，以符合ESG永續投資及高股息投資策略。經回測過往5年績效顯示，累積總報酬高達134％，表現出色。

「元大ESG高股息N」與ETF相同，都是追蹤指數的被動投資商品，專注投資上述20檔上市ESG高息股票表現，且發行單價低，在掛牌初期買進一張只要約5000元，價格親民，適合小資族或是沒有時間看盤選股的投資人，參與ESG永續投資，創造正向影響力。下周即將上市，投資人可密切注意。更多資訊請至元大ETN網站(https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN) 。