美股回檔整理，且國際美元走強，台股開低收低，外資轉為賣超並匯出資金，儘管出口商月底拋匯仍進場，但新台幣升勢暫休，終場收在27.834元兌1美元，貶值0.7分，終結連四個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量7.29億美元。

外匯交易員指出，美股跌多漲少，主要亞股一片綠油油，台股跟著開低在平盤上下震盪，最後收小跌32點至17041點，仍暫守住「萬七」，外資也結束連三買，轉為賣超台股新台幣73億元，且匯出資金，新台幣早盤因此由升轉貶，但出口商月底拋匯作帳需求出籠，買賣匯二方拉鋸下，維持在平盤上下的小區間整理。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）下周利率決策會議登場，市場對於宣布啟動縮減購債已是共識，但密切關注是否加速QE（量化寬鬆）退場時程，全球金融市場將受衝擊，會議結論出爐前，外資操作上預料續保守，股匯市短線以小幅整理居多，新台幣在出口商月底拋匯支撐下，也將不脫目前的區間。