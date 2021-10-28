國營事業台灣菸酒公司28日指出，隨行政院宣布軍公教調薪，台酒旗下包括評價人員（普考）與職員（高考）薪資皆一併調漲4％。

另台菸酒今年受疫情衝擊盈餘表現，目前積極爭取下修立院盈餘目標，若成功下修，盈餘超過預算數目標10％，估計可發放年終獎金最高4.4個月；若未下修或盈餘僅達預算目標，則年終獎金為3.6個月以下。

台菸酒110年度稅前盈餘預算目標訂為70.93億元，惟疫情衝擊5～8月菸酒品銷量，累計今年前九月台菸酒實際稅前盈餘為57億元，年減一成以上，要達預算目標實屬不易，台菸酒董事長丁彥哲表示，將積極預算目標適度下調，反映產業實際狀況。

今年5月中本土疫情爆發後，小吃店、熱炒店、餐飲業在三級警戒期間皆無法內用，嚴重衝擊夏天酒類旺季銷售，以台菸酒5月中到7月底營收來看，酒類幾乎是腰斬態勢，前九月酒品營收約年減23億元，酒品銷量8月小幅回升，9月逐步回歸往年水準。

對台菸酒而言，今年有兩大不利因素，首先是疫情對酒類銷售衝擊，其次是支援防疫酒精生產幾乎是賠本生意。

此外，台菸酒也面臨漲價壓力。全球原物料、航運、勞工等三大成本不斷上升，如布蘭特原油價格達到每桶83.7美元創近三年高點，全球總體運價指數從去年底的2500美元成長到目前1萬美元，約漲四倍，而我國年底基本工資也有望調漲。