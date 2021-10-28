國立清華大學與日本知名化工公司DAICEL在28日共同宣布正式簽訂一項4億5000萬日圓（約合1億1000萬台幣）、為期5年的產學合作計畫，應用玉山學者北森武彥深耕30年、領先全球的玻璃微流體系統，打造桌上型化學工廠，可望大幅縮減廠房體積、製程時間、碳排放及能源消耗，開啟化工產業的新世代綠色革命。

清華大學兩年前禮聘享譽全球的微奈米流體技術先驅、東京大學前副校長北森武彥到動機系擔任玉山榮譽講座教授，結合東大及清華研究團隊，開發出新型微流體晶片系統，可將傳統化工廠的混合、分選等操作程序濃縮整合到長7公分、寬3公分，比名片還小的玻璃晶片上，進一步組合成千上萬個微流體晶片同步精密操作，即可將化學製程微型化，成為桌上型化學工廠。

北森武彥舉例，如果要把好幾大桶不同的化學原料混合在一起，反應速度及溫度各不相同，很難均勻混合，操作不慎還可能爆炸。但如果採用微流通道來混合反應，就可以精準控制原料進料、掌握最佳混合順序及反應條件，產出更加精純的化學品。

北森武彥指出，這項產學合作的目標是要將長、寬20公尺，約6層樓高的化工設備縮小到約2公尺見方尺寸，不僅更省空間、省能源、省成本、減少耗材與工安意外，還可節能減碳，達到碳中和目標。

清華大學研發長曾繁根也參與了這項合作研發計畫，並十分看好微流體晶片化學工廠的未來發展。他表示，DAICEL是日本最大的化學公司之一，台灣也有許多中小型的化學工廠，如果都逐步改用這項微流體製程，將產生革命性的躍進，類似的製程未來也可望應用於半導體及生醫製藥產業。