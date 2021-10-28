證券分析師趙彭博表示，美股27日四大指數漲跌互見，道瓊指數下跌266.19點，那斯達克指數小漲0.12點，台股加權指數28日則在開出小高後，便開始區間盤整，盤中上區間震盪僅110點，終場加權指數與季線落在同樣的17041點之點位。

台股28日大盤受季線壓制明顯，權值股台積電、大立光、聯發科也同步下跌整理，電動車、「元宇宙」等族群概念股也未能進一步飆漲，加上成交金額未能突破3500億元，故大盤僅能以狹幅整理型態於季線附近徘徊，等待行情進一步突破。

個股方面，本周納入投資組合的智原，股價連兩日亮燈漲停、投信也連兩日買超4697張，持股者可續抱。

展望後市，蘋果、亞馬遜等科技巨頭，將於美東時間28日盤後公布第三季財報，公布業績的好壞將直接影響台美兩地股是的表現，特別是台股蘋概股，包含台積電、鴻海、大立光等權值股，走勢更是大盤是否能再上一層樓的重要關鍵，投資人可特別留意。