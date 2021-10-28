福斯集團周四削減了全年交貨展望，下調銷售預期，並警告晶片短缺已造成該集團第三季營業利益表現低於預期。

福斯現在預計，2021年交付車輛將僅與去年持平；福斯此前曾預期為大幅增長。

財務長Arno Antlitz表示，上半年經歷了創紀錄的業績之後，半導體瓶頸衝擊到第三季表現，很清楚的是，集團還未能很好地適應產能利用率的波動。這也清楚地表明，集團必須繼續堅定不移地致力於改善所有領域的成本結構和生產力。

福斯集團第三季營業利益年減12%，來到28億歐元(約32.5億美元)，低於Refinitiv的29.9億歐元預測。該季獲利率從去年同期的5.4%降至4.9%。

福斯確認了全年營益率6.0~7.5%的目標。該集團希望在2025年超越特斯拉，成為全球最大電動車製造商。

執行長迪斯(Herbert Diess)指出，第三季業績表現再次證明了，公司必須系統性地在量產部門改進生產力。

福斯集團目前股價暫時下跌3.3%，來到197.1歐元。