市場聚焦11月2日登場的FOMC會議，聯準會有很大的機率宣布縮減購債的細節，屆時可能造成包括美高收在內的債市出現震盪，且根據過往3次QE執行縮減的經驗顯示，短期市場確實會出現波動加劇，但中長線美高收將再度回歸景氣與企業獲利表現而揚升。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，隨著企業獲利好轉，今年以來美高收企業升評成為「明日之星」，也就是從高收益調升為投資等級債的情況大幅彈升，研究機構預估未來18個月將有41間發行人、面額約2770億美元的BB級債券，可望回升至投資等級，其中以能源、汽車產業為多；相對地，今年來從投資等級債調降為高收益債「墮落天使」大幅降低至2007年以來最低，僅130億美元，為去年2380億美元「墮落天使」面額的5%。

張世民認為，聯準會的政策預期、通膨壓力及經濟成長動能放緩疑慮，都會是近期影響市場情緒的因素，增添震盪壓力，不過眼見企業獲利表現良好、償債能力提升，特別是能源產業今年搭著油價上漲優勢，配合市場資金寬裕，都有助企業利差維持長期低位，而QE縮減造成的震盪期間，則提供中長線投資者分批布局機會。

投資級(IG)信用債在9月的表現好壞參半，公債拋售影響了總報酬，但整體利差在本月有所收窄。市場雖仍面臨幾項不利因素，但邁入第四季對於IG級債券投資人而言可能有種似曾相識，因為最近一波公債震盪並未衝擊到IG利差。與今年大部分時間一樣，交易區間仍保持在歷史低點。富達投信認為IG公司債的基本面仍深具吸引力，但由於各區域評價已高，因此維持審慎布局。疫苗帶動的經濟反彈有助改善信用債基本面；多數企業目前手握大量現金，並享有良好的利率潤。迄今為止，全球供應斷鏈讓企業營收增長，並未壓縮獲利。這些因素讓投資人更積極尋求高品質的風險資產，以本月新發行債券認購一空即可見一斑。