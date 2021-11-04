美國聯準會啟動縮減購債，且主席鮑爾重申通膨暫時性言論，激勵美股四大指數收高，台股受到激勵，今天開盤高震盪，由於大型電子股休息，航運股持續吸引人氣，台股力守在所有均線之上，預估成交金額約3100億元。

分析師指出，美股持續創高，對台股正面訊息，但一方面，台股遲遲無法催出量能，本周二成交量創下10月13日反彈以來的最大量，但K線卻是收黑且帶有長上影線，昨天及今天反彈，都呈現量縮格局，指數也無法突破周二高點，目前盤中也留下上影線，在無法催出量能下，17250點以上的壓力需要時間消化。

本周到11月中旬，陸續公布第3季財報、10月營收及法說會，市場聚焦在第3季財報及第4季展望佳的族群。航運類股歷經三個月的大幅下修，近期止跌回穩，雖然最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）運價漲跌互見，不過，財報陸續公布，成績都相當不錯，加上第4季運價維持高檔，近期仍將是台股盤面主流之一。