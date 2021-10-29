高雄市政府自100年起以「高雄人」名義挹注電影產業資金，迄今投資電影長片逾40部，今年首度將「高雄人」投資範疇從電影擴展到影集製作，在後疫情時代積極為影視產業開拓新資源。

日前由高雄市政府文化局王文翠局長宣布推出「高雄劇」影集試播集製作投資試辦計畫，每部影集投資金額最高可達300萬元，不僅鼓勵影集製作團隊來高雄取景拍攝，更鼓勵開發創新類型的影集，共創更多元的台劇新風格。

近年隨著民眾觀影習慣改變，加上全球疫情影響，加速OTT平台興起，宅在家追劇的人口也逆勢攀升，串流成為影視業未來趨勢，高雄市政府觀察到疫情和OTT平台對影視產業的影響，便積極投入資源，期望藉由「高雄劇」投資資源的注入，孵育更多新創影視製作團隊，開發更多元創新的影集類型，以全力支援影視產業接軌後疫情時代的諸多變化。

「高雄人」投資電影長片今年邁入第11年，以「良性迴旋圈」的概念，讓投資回收的資金反覆在產業內循環使用，「高雄人」投資的電影長片今年就有蕭力修導演《複身犯》、楊智麟導演《聽見歌 再唱》、郭珍弟導演《期末考》、陳大璞導演《鱷魚》，以及年底即將上映的荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）的現代吸血鬼寓言《詭祭》。

此外，今年更有高達27部由高雄市電影館出品、獎助的長短片原創作品完成製作，並於今年高雄電影節首映，包含劇情短片、紀錄片及VR作品，從奇幻、類型、社會寫實到實驗風格，題材與型式包羅萬象，堪稱全台自製節目最豐富的影展，展現高雄市豐沛的創作力與包容力。今年高雄市更首度將影視資源擴展到影集製作，期望能帶動更多影視創作者來高雄拍片、交流，活絡高雄影視創作能量。

「高雄劇」影集試播集製作投資試辦計畫即日起開放收件，至12月30日截止，詳細計畫辦法及申請書請見高雄市電影館官網(http：／／kfa.kcg.gov.tw／)。