29日韓股因經濟數據不佳而開低，且正在進行3千點保衛戰。目前，KOSPI在2994.82點，跌14.73點或0.49%。同時，韓元平盤遊走，公債殖利率則上升。

三星電子與SK海力士分別跌0.57%與1.88%，Naver與現代汽車也分別下跌0.85%與0.48%。

29日韓國最新官方數據，9月工業生產年減1.8%，比市場預估增加1.4%要差很多。同時，更遠遜於8月大幅成長的9.7%。若由季節性調整後的單月比較，9月也減少0.8%，低於預估值下降0.3%與8月下滑0.7%。

另外，現代汽車示警，還需要一段很長時間，晶片供應才可恢復正常。第3季獲利創3年新高的三星電子也預估，第4季在零組件供應短缺下，晶片的市場需求也會跟著受影響。

美元兌韓元價位在1170.3附近，韓元幾乎是平盤。

韓國3年期公債殖利率上升6.7個基本點至2.08%，而10年期的也升10.1個基本點至2.492%。