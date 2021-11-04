受到美國聯準會減購債券，但不升息的激勵，4日KOSPI走高，目前在2992.86點，漲17.15點或0.58%，試圖收復3千點大關。同時，韓元升值，公債殖利率則下滑。

三星電子漲0.99%，SK海力士漲1.9%。LG化學漲0.26%，網路雙雄Naver與Kakao分別漲2.24%與3.61%。

擁有韓國民眾人盡皆知行動通訊軟體KakaoTalk而名聲大噪的Kakao集團，4日最新財報出爐。拜新冠疫情所賜，旗下眾業務迅速成長下，第3季淨利年增率竟暴增5倍。

Bookook證券認為，4日韓股市反彈，新興市場將會發現，在聯準會一席話後，資金會慢慢回流到美國。

美元兌韓元在1180.1價位，韓元升0.13%。2021年迄今，韓元兌美元已貶7.9%。

韓國3年期公債殖利率跌0.4基本點至2.032%，而10年的也跌3個基本點至2.44%。