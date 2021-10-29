中華民國指甲彩繪美容職業工會聯合會理事長紀皖珍（中間米色外套）推廣取得勞動部認可的美甲業證照考試，不少台南市民代受邀參加。（程炳璋攝）

美甲業證照考試過去為民間自辦，沒有勞動部認證依據，中華民國指甲彩繪美容職業工會聯合會爭取10年，2月通過勞動部審查，該工會辦理技能職業測驗可比照技術士丙級證照，9月首梯考試吸引約300人參加，工會29日南下推廣，率先吸引有意朝教學邁進的資深美甲從業人員。

全台美甲從業人員1萬多人，平均薪水約4萬元，過去一直有民間組成的各種工協會自辦檢定考試，卻都沒有勞動部的認證，中華民國指甲彩繪美容職業工會聯合會爭取修法10年，認為美甲檢定該從美容類別獨立出來，成為具有國家認證的考試，2月終於通過審查。

中華民國指甲彩繪美容職業工會聯合會理事長紀皖珍表示，勞動部審查通過，是認可該工會辦理技職測驗能力，未來通過工會舉辦的初級指甲彩繪測驗，等同通過國家技術士丙級證照檢定。可做為店家聘任員工的必須條件，逐步成為技職相關科系生畢業基本門檻。

首梯指甲彩繪初級技職類測驗9月在台北、台中與高雄舉行，率先吸引有意朝教學產業邁進的資深美甲師參加。業者29日南下推廣並頒發評審聘書，希望南部更多學生參與這項考試。

紀皖珍身兼台南市指甲彩繪美容職業工會理事長，她提到，有等同政府認證資格的考試，等於邁出美甲業一大步，店家聘用員工更有依據，消費者對美甲產業的從業人員更有信心。

有資深美甲師認為，這項認證與美容證照考試仍有不同，雖等同丙級證照，卻非勞動部主辦，而是民間主辦的考試，仍有待一段時間觀察。