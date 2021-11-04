健喬(4114)4日宣布與美國大藥廠Tolmar簽約取得Eligard（癌立佳持續性藥效皮下注射劑7.5/22.5/45毫克)用於前列腺癌治療的台灣市場專屬銷售權，初估在國內約有2億元的市場價值。

根據衛生福利部統計處最新公布「109年十大癌症」，攝護腺癌已由第六名上升至第五名，且死亡人數年增率為12.5％，高居第一名！攝護腺癌初期無明顯症狀，若有症狀也與攝護腺肥大相似，容易被忽略，導致確診攝護腺癌時，多為晚期且轉移至其他部位的機率也偏高。腫瘤通常好發於老年男性並緩慢成長。

Eligard（癌立佳）是經過核准的促性腺激素釋放荷爾蒙致效劑的皮下劑型注射藥物，能緩慢且穩定的釋放藥物濃度。可採用一個月、三個月、六個月持續性藥效皮下注射劑，依照7.5、22.5、45毫克使用劑量的產品進行給藥，用於晚期前列腺癌紓解治療以及與放射治療併用於高風險的局部和局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌治療。抑制男性荷爾蒙來控制攝護腺癌腫瘤細胞生長的速度。

2020年Eligard（癌立佳）在美是促性腺激素釋放荷爾蒙致效劑市佔第一名。

健喬表示，近年積極投入泌尿道及荷爾蒙類領域研究，了解國際用藥趨勢，癌立佳在美國新增的適應症，更有機會未來在台擴大不同族群病患的用藥需求。

由於健喬在泌尿道領域有前列腺肥大、膀胱過動症及前列腺癌藥品一定的市佔率，此次再取得Tolmar的合作提供患者在晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌治療的選擇，依在美使用情形推估，該產品在台灣約有二億元市場價值。