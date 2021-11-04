台塑（1301）、南亞（1303）擴大佈局醫材領域之策略伙伴普瑞博生技（6847）將於11月05日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為90元。

普瑞博2016年成立，為臺灣首家掌握血液處理薄膜核心技術之生技公司，近期除獲中華開發生醫貳基金、工研院數位經濟基金及和通等知名創投資金挹注，因專利技術、血液耗材的突破性開發能力，今年獲台塑青睞，合作開發高分子創新材料「P-TEX」，未來攜手南亞建置臺灣首座減白血袋廠，垂直整合產業鏈。

普瑞博資本額1.42億元，為開發及製造高階血液淨化相關醫療器材為主。2016年底核准進駐竹北生醫園區，2017年完成台灣第一條自動化減白過濾器產線；抗凝血型白血球減除（減白）過濾器（減白過濾器）已在2018年底取得美FDA二類醫材上市許可。

普瑞博擁有獨家專利「ZWI-TEC雙離子技術平臺」，運用核心技術開發的「減白過濾器」僅需數分鐘，即能減除血液中99.9％以上白血球，縮短血液接觸時間、提升紅血球活性，提高輸血安全，產品效能優於國際大廠，成功打入美國血庫市場，亦為臺灣捐血中心供應商。

普瑞博表示，為達到規模化並整合輸血血袋系統，將攜手南亞合作建置台灣首座減白血袋廠，預計2023年完工。另，透過核心技術平台在2020年開發的第二項產品Devin病原體純化過濾器，應用於臨床微生物血液檢體前處理上，能將傳統血液檢體處理時間由3小時大幅縮短至5分鐘。

此外，普瑞博與台塑攜手開發高分子創新材料「P-TEX」除能開發引流管、導尿管、血液透析迴路等醫材，亦可應用於衣服抗菌纖維、口腔保健抗菌與美妝品高保溼成分等非醫療用途產品，期盼從產業源頭切入材料供應鏈，深化先進醫材布局。