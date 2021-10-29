電子股疲軟，台股今天震盪收低，但航運股支撐盤勢，指數終場下跌54.22點，跌幅0.32％，以16987.41點作收，成交金額3449.41億元。周K線連四紅，本周上漲98.67點，月線收紅K棒，10月指數上漲52.64點。

台股今天早盤在亞股拖累下，指數一度急挫，但中小型股表現不差，且航運股維繫人氣，指數在10日均線附近獲得支撐。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，日線技術指標持續反彈來到超買區，今天KD指標已經出現交叉往下，日線顯示台股短線有過熱跡象，加上半年線仍是下彎，下周仍可能持續震盪整理。

月線來看，10月台股收了一根帶有721點長下影線的紅K棒，顯示下檔支撐不弱，不過，台股量能在航運股急凍下，連續四個月量能萎縮。雖然月K線在最近幾個月盤勢急跌過程中都收下影線，惟趨勢呈現高點越來越低，加上月KD持續下彎，且KD指標開口擴大，月KD指標偏向弱勢，月線在量能、指標都顯示盤勢趨於疲軟。

目前外資近期在現貨市場偏向正向，期貨未平倉空單近期雖然出現增加，但整體空單仍不大，本土投信在集中出現加碼，短線法人偏向多方。

美元指數近期持續回檔，目前仍位在月線之下，造成亞幣持續近期持續反彈，目前為持續站穩在月、季線之上，預期台幣在此影響下，短期容易升值，有利於後續資金動能轉強。