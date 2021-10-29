敦泰(3545)今年前三季營運暴衝，累計每股已經大賺23.73元，敦泰今(29)日舉辦法人說明會，董事長胡正大表示，目前看到手機終端需求有減緩可能，第四季恐往下走，但半導體產能依舊供不應求，第四季還是會有長短料問題，且因晶圓成本喊漲，敦泰第四季毛利率恐相較第三季下滑，且毛利率下跌的狀況恐延續2個季度。

敦泰第三季營收為62.72億元、季增加9%、年增加64%；單季淨利為18.27億元、季減少13%、年增加582%，單季每股獲利為9.02元；單季營業毛利率達54.45%、季增加4.08個百分點、相較去年同期大幅度成長33.1個百分點。

敦泰前三季營業收入為163.94億元，累計本期淨利為47.63億元，前三季每股盈餘高達23.73元。

胡正大表示，敦泰第三季不論是營業額、獲利能力均達到敦泰有史以來的高點，目前在經過長期的蓬勃發展後，半導體短缺情況依然持續存在，根據目前多家研調機構訊息指出，手機終端需求不如預期強勁，也使得晶片緊張可望稍微減緩，只是儘管終端需求有下行可能性，但預計幅度不大，整體半導體需求依舊還是供需不平衡，還是有長短料問題，在IDC或是Drive都有此問題，敦泰也會針對產能緊張問題，在產品線上持續進行調整。

胡正大進一步表示，晶圓價格持續調漲，導致成本提高，惟敦泰平均售價已經達到一定水準，故預計第四季毛利率會相較第三季下降，且該狀況恐連續2個季度、到明年第一季，主要是陸續反映一連串晶圓的陸續漲價，因晶圓的漲價也是一波一波的，故毛利率的下滑也會是漸進式的，不會出現跳水性得下跌。

敦泰也積極耕耘手機以外市場，胡正大表示，現在看到車用市場就是成長很大的一塊，預計明年敦泰IDC在汽車市場上會有相當大的成長，再者，AMOLED市場也有不錯的進展，市占率成長很快。除此之外，在市場佈局上，敦泰也會持續推廣非大陸市場，包括韓國、歐美等市場。