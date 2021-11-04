中美晶(5483)今召開董事會，會中通過2021年第三季財報，合併營收175.2億元，營業毛利64億元，營業淨利48.2億元，稅前淨利41.3億元，稅後淨利33.5億元，歸屬於母公司的稅後淨利為18.3億元，稅後每股盈餘達3.12元。中美矽晶第三季營運狀況與上一季相比：合併營收增加2%，營業毛利增加9.5%，營業淨利增加11.8%，稅後每股盈餘略減0.49元。子公司環球晶圓第三季的合併營收為153.6億元，歸屬於母公司的稅後淨利為31億元，稅後每股盈餘更達7.13元，營業利益率為30.4%，稅後純益率為20.2%。

中美矽晶今年前三季累計的合併財報結果：累計合併營收為507.6億元，較去年同期相比增加11.1%；營業毛利176.6億元，較去年同期增加12.4%；營業淨利131億元，較去年同期比上升11.8%；稅後淨利101.7億元，較去年同期增加9.6%；稅後每股盈餘9.22元，較去年同期增加1.4元。中美矽晶前三季累計之營業毛利、營業淨利、稅後淨利與EPS皆創下歷史新高，表現亮眼！子公司環球晶圓前三季合併營收突破450億元，較去年同期上升10.1%，稅後每股盈餘為22.4元，較去年同期增加0.19元，環球晶圓前三季累計之合併營收創下同期歷史新高！經營成果相當耀眼出色，大幅推升中美矽晶的整體獲利能力。

中美矽身為全方位綠能供應商，除了提供優質的高效太陽能產品外，也整合電廠設置、維運管理，積極在種電，儲能與綠能轉售等領域布局。

中美矽晶之轉投資事業亦表現優異，除半導體矽晶圓子公司環球晶(6488)營運持續穩健成長外，車用電子大廠朋程(8255)、砷化鎵大廠宏捷科(8086)及特殊化學氣體製造商台特化的營運亦陸續傳出捷報，隨著中美矽晶集團在半導體產業鏈持續拓展戰略布局，將繼續成長再創佳績！