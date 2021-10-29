美國在台協會處長孫曉雅今天說，拜登政府在若干領域進行重大政策調整，但美台關係的本質維持不變。她也說，美台關係中有4大要素，包括維持美台安全合作、拓展美台經濟夥伴關係、維持台灣國際空間及強化美台人民情誼。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天舉行7月上任以來的首場記者會。她接受媒體提問前，先分享對雙邊關係的一些想法。

孫曉雅說，美台關係現正處於極佳狀態，相信深化美國與台灣人民的互動與連結，不僅符合美國利益，也符合美國基於台灣關係法、三個聯合公報及六項保證的「一中」政策。

孫曉雅強調，今年是美國拜登政府上任的第一年，雖然外界看到拜登政府在一些領域進行重大政策調整，但是美台關係的本質，其實維持不變。

她指出，各屆政府的做法有所不同，像是拜登政府利用多邊機制因應許多過去川普政府採用單邊或雙邊行動解決的問題。例如與英國、澳洲成立新三方安全聯盟AUKUS。美國也有意參與今年在英國舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

「這些政策調整，對美台關係有什麼影響？」孫曉雅說明，印太區域安全、台海和平穩定，符合美台共享且持久的利益；「我們對中國持續破壞台海穩定的行為深感關切」；美國對台灣的承諾堅若磐石，也有助維護台海及印太區域的和平與穩定。

她表示，美國也會持續支持台灣對抗限制台灣適當參與國際舞台的種種作為，在這樣的脈絡下，美國會繼續以多種不同的方式強化與台灣的關係及互動。

孫曉雅說，安全合作方面，美國會致力協助台灣維持充足的自我防衛能力，同時會與台灣合作，一同應對印太區域內美台所面對的共同挑戰，例如海事執法、人道援助及災害防救等。

孫曉雅指出，美台關係中有4大要素：維持美台安全合作、拓展美台經濟夥伴關係、維持台灣國際空間，及強化美台人民之間的情誼。此外，美台也於資安及供應鏈等新重點領域合作，並於多邊場域中推進上述各項目標。（編輯：林興盟）1101029