美律(2439)今日舉辦法說會，第三季獲利大幅成長，稅後純益季增達313%，也使得累計前三季每股獲利來到2.84元，總裁黃朝豐表示，對於第四季相當樂觀，營收相較第三季會有不錯的成長，另外，針對與立訊的合作關係，他強調，「美律與立訊的合作、沒有不理想的地方」。

美律第三季營收為86.43億元，季增加3.61%、年減少16.5%；單季稅後純益4.58億元，季增加313%、年增加16.2%，單季每股獲利2.2元，單季毛利率為15.95%，季增加6.36個百分點、年增加3.58個百分點；累計前三季純益5.9億元，年減少20.7%，累計每股獲利2.84元。

黃朝豐表示，美律第三季營收季增低於預期，主要是因為手機揚聲器出貨低於預期，年減少則是因去年同期基期較高，去年上半年新品延到第三季才提貨，加上今年有缺料、塞港等問題，市場需求雖然強，但出貨量還是較需求少，至於第三季毛利率的成長則主要來自產品組合，耳機占比高、揚聲器低。

美律第三季產品組合上，耳機來說，Audio占比19%、Gaming占比34%、TWS占比47%，耳機整體出貨比預期少一點，其中，TWS(無線藍芽)出貨高於預期，主要是因客戶有選擇性把料放在主力推廣的產品，但Audio、Gaming比預期低，主要原因是IC缺貨以及東南亞疫情所致。揚聲器部分，手機占比57%、PC占比25%、其他則占比18%。

展望第四季，黃朝豐表示，在聖誕旺季以及先前塞港的產品遞延下，對於第四季滿樂觀看待，營收相較第三季會有不錯成長，但會相較去年同期小幅下跌，獲利則會比第三季好。

第四季產品表現上，整體耳機會相較第三季成長、跟去年同期持平，缺料下客戶集中主力推廣產品，耳機中以Audio表現會最強，Gaming也會成長，但受缺料影響較大，可望季增，但和去年同期相當或少一點。揚聲器部分，第四季營收預估會成長，儘管PC、NB下降，但手機成長得幅度會很大。

至於第四季毛利率部分，黃朝豐表示，毛利率看應該和第三季差異不大，稼動率會提升，但在手機揚聲器大量出貨下，產品組合會較第三季差。

黃朝豐表示，目前看到市場需求還是很強，但是假性還是真需求則不確定，缺料、塞港問題嚴重，導致客戶下單比較久，但客戶端庫存很少，加上IC缺料不夠，所以產品組合變化很大。以美律來說，除持續穩住既有產品外，也積極提高市占率，並爭取新的電競爭客戶。

針對市場關心與立訊的合作關係，黃朝豐表示，雙方合作關係還是非常好，廣東立訊解散清算並不是雙方合作有問題，廣東立訊是2019年設計，當初設立本意就是因深圳廠不夠，結果其後適逢美中貿易戰，導致廣東廠幾乎沒用，後續廣東廠一部份會移到惠州廠，一部份移到越南，他強調，「美律與立訊的合作、沒有不理想的地方」。