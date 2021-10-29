財政部29日表示，民眾引頸期盼的109年度綜所稅第二批退稅今天發放了，對象包含三類，民眾趕快查看帳戶確認，如果當初選擇採憑單退稅，國稅局也已寄發退稅支票，記得在今年底前領取。財政部先前統計，合計第二批退稅共18.8萬件，金額約26.5億元。

財政部在臉書官方粉絲團發文指出，109年度綜所稅第二批退稅，也就是今年5月申報案件的第二梯次退稅今天發放了，對象有三類，包含今年5月10日前以人工或二維條碼（含稅額試算紙本回復）向非戶籍地國稅局申報案件；5月11日後人工或二維條碼（含稅額試算紙本回復）向各地區國稅局申報案件；以及醫事人員因受疫情影響而延後申報案件。

財政部提醒，第二批退稅款今日已匯入民眾5月報稅時填寫的退稅帳戶中，可以趕快查看確認，如果當初選擇憑單退稅，國稅局也已寄發退稅支票，收到後請在12月30日前至指定銀行兌領。

此外，財政部強調，國稅局絕對不會打電話通知民眾退稅，或是透過ATM退稅，如果接到不明來電，請先掛斷再撥打165反詐騙專線通報，有任何退稅疑問可打0800-000-321或直接洽戶籍地國稅局尋求協助。