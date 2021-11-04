網紅鳳梨（吳泓逸）的好友、高雄刺青師彫博11個月大的女兒送到保母家3小時即昏迷，送醫救治1天後身亡，家屬懷疑女嬰遭保母重摔虐死；女嬰阿嬤今（4）曝光當時女嬰昏迷時保母拍下的照片，女嬰當時已臉部腫脹、眼睛微閉，詭異的是女嬰的衣服已被換掉，頭髮微濕，明顯已遭清洗，家屬痛批保母至今仍隱瞞事實。

高雄該名刺青師的11月大女嬰送託保母的第2天就因頭部遭重擊身亡，女嬰親屬紛紛痛批保母惡行；女嬰的阿嬤今（4）曝光女嬰遭重摔的照片，只見女嬰面部腫脹、雙眼微閉，且女嬰在到保母家前身穿粉紅色套裝，但當天保母拍下女嬰照片時，卻是另1件橘色上衣，且頭髮微濕，明顯已遭清洗。

女嬰阿嬤今（4）曝光當時女嬰昏迷時保母拍下的照片，女嬰當時已臉部腫脹、眼睛微閉，詭異的是女嬰的衣服已被換掉，頭髮微濕，明顯已遭清洗。（翻攝自臉書）

女嬰阿嬤今（4）曝光當時女嬰昏迷時保母拍下的照片，女嬰當時已臉部腫脹、眼睛微閉，詭異的是女嬰的衣服已被換掉，頭髮微濕，明顯已遭清洗。（翻攝自臉書）

女嬰阿嬤說，女嬰到保母家中短短3小時就洗澡並不合理，要求保母將當天穿的衣服交出、說出真相，「夠帶種的話就公布女嬰14日被送到保母家後到上救護車的影像」，痛批保母一直在網路上帶風向，保母還說女嬰家都是流氓，捏造說女嬰家屬恐嚇要500萬。

該保母向警方供稱，女嬰是因為不慎摔倒而致死，但家屬卻認為保母說詞反覆，質疑她說謊，且不滿保母未遭收押。不過法醫高大成認為，依照女嬰的傷勢不太像遭虐待，應是意外受傷，最有可能是沒抱好導致頭部遭撞擊，他認為一般虐童案通常會是托嬰一周後發生，女嬰才帶第二天就動手不太合理，且虐童通常還會有其他傷勢，不會只有在頭部。