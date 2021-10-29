台積電員工(紅衣)與中心的青年一起跳海帶舞。(德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真)

位於台南市玉井區的德蘭啟智中心，1988年由甘惠忠神父創立，是原台南縣第一所專為服務身心障礙者而設立的日間托育中心，為了接送服務對象，中心的交通車6點20分起分5個路線出發，每天通行約650公里，距離相當於高雄至新北來回路程。

德蘭啟智中心表示，目前約有5分之4的服務對象需要交通車的接送，由於德蘭位在偏遠山區，對他們來說，沒有交通車就等於無法接受服務，安全與通勤成為最大的服務需求。

為了順利接送來自台南市東山、新營、永康、新市、南化等20區的服務對象，德蘭的交通車需求量高，有的交通車走過熱鬧街道，而有的要行經偏遠山區彎曲山路，車輛耗損也大，以德蘭服務善化與南化的善南線交通車來說，每天行駛距離約160公里，在山區走了將近29萬里路，早不堪使用。

今年春天台積電六廠員工至德蘭啟智中心拜訪，想要加入德蘭的關懷志工，在與啟智中心的青年與孩童相處過程，感受到他們對新交通車深深的企盼。台積電六廠員工回去後將德蘭需求回報廠長林俞谷，也獲得台積電基金會同意捐贈交通車。

29日下午，嶄新的9人座交通車開進德蘭啟智中心廣場，院裡的青年及長輩們都不禁歡欣鼓舞，上前查看新車寬闊舒適的空間與座椅，並送上親自手作的紙花朵給台積電員工表達感謝之意。