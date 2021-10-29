美國總統拜登展開歐洲行，今天抵達梵蒂岡會晤羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis），之後將出席20國集團（G20）會議，並前往蘇格蘭參加聯合國氣候峰會。

法新社報導，拜登動身離開華府前，公開他重塑美國經濟的「歷史性」藍圖，為氣候措施、學齡前教育及其他社福計畫推出1.75兆美元支出法案，但仍要看他能否說服國會議員支持。

78歲的拜登自認是面對專制政權，尤其是中國時的民主發言人，雖然中國國家主席習近平和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）都不會親自出席G20會議。

拜登的歐洲行有一個氣氛比較融洽的開端。他的班機連夜降落，在午餐之前抵達梵蒂岡，會晤13億天主教徒的領袖教宗方濟各。

總統車隊載著拜登與第一夫人吉兒（Jill）行經聖伯多祿廣場（St Peter's Square），來到梵蒂岡使徒宮（Apostolic Palace）前，由侍衛與梵蒂岡政要迎接來自美國的貴客。

拜登夫婦由教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）接待。吉兒身穿黑色洋裝，佩戴頭紗，這是女性會晤教宗時的傳統裝扮。

拜登和教宗方濟各過去見過3次面，但這是他當選總統後，兩人首次會晤。

拜登是史上第二位身為天主教徒的美國總統，他時常參加彌撒，並公開談論自己的信仰。

白宮表示，會晤預料氣氛「溫馨」，拜登和教宗將就貧窮、氣候變遷和疫情等議題交換意見。

不過，問題在於兩人是否會提到墮胎議題。拜登支持女性有選擇墮胎的權利，84歲的教宗則是斥此為「謀殺」。

這場會晤將採閉門性質，梵蒂岡先前突然取消現場直播，引發媒體不滿。