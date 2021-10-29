日本共同社29日報導說，有分析稱，不遠的將來有可能發生的「台灣突發事態」，已成為日本安全保障上懸而未決的問題。如果與中國大陸對立的美國決心保衛台灣，日本也必須下定決心——日本政府內部出現這樣的觀點。有助於日本安全的做法是進一步加強防衛力，還是為緩和緊張作出外交努力？日本《憲法》第九條提出放棄戰爭的和平主義方式，正在經受考驗。

關於美軍的中程飛彈部署構想，與外交相關的政府消息人士指出，若實際上被美方詢問，部署在沖繩是理想的。「如果放在日本的話，候選地應該是沖繩。我想雖然有反對聲音，但從地緣政治學來看是最合適的。」該構想目的是在連接沖繩及台灣、菲律賓的「第一島鏈」上部署陸基飛彈，阻止中國大陸武力統一台灣。

沖繩部署論的背後有著「台灣對沖繩來說近在眼前，台灣突發事態之後就是日本突發事態」（自民黨高層語）的認識。該黨政調會長高市早苗也在就任前的總裁選舉討論中提到美國的構想，雖未提及部署地，但表示期待稱「（日本）積極希望此事」。

外交方面，日本首相岸田文雄欲與美國總統拜登合作強化同盟，美日印澳的「四方安全對話」（Quad）也在推進非軍事合作，意在抗衡中國。

此外還將強化機密洩露對策等經濟安全保障，並促進日台間非政府層面的交流。岸田在總裁選舉的9月中旬上視訊網站節目，當被問到是否走對華融合路線時，當即否定稱「完全相反」。

不過，共同社指出，日本政府並未表現出強烈敦促中國大陸為台灣海峽穩定作出努力的跡象。對於香港等的人權問題，與歐美相比，批評也較為克制。可以看出日本政府認為招致中國反對、影響日中經濟並非良策。

日本邁向加強防衛力，而另一方面卻在對華外交上採取較為克制的態度。有在野黨（共產黨委員長志位和夫）批評稱：「如果不開展駁斥對方的外交活動，而是從軍事上進行應對，將陷入擴軍競爭的惡性循環。這正中中國的下懷。」