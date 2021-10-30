2021年聯合國氣候變化大會（COP 26）將在明起召開，我國曾在COP 25時登出多個「Combating Climate Change-Taiwan Can Help」的廣告，環保署署長張子敬出席「出席環境教育這10年 響綠生活嘉年華」開幕活動會後受訪時表示，每一年環保署都會派人參加，希望有意義的參與，也能提供經驗與其他國家合作外，也期待從其他國家得到協助，因為2050淨零碳排是全球性的議題，除了在溫管法放進目標外，也會跟國際宣誓台灣跟進全世界腳步前進。

至於外界質疑2050淨零碳排難度高，張子敬坦言，2030至2050間一定要有新技術大家才做的到淨零碳排，現在要積極參與，跟到大家的腳步，如果大家做的到、相信台灣也做得到。

而COP25時張子敬曾率隊參加，並有「Combating Climate Change-Taiwan Can Help」等文宣，張子敬說，未率隊參加與時間有關係，立法院也還在開議因此做了一些調整，除了環境保護外，如防疫等也做到taiwan can help，希望尋求有意義的參與、積極的參與，實際重要目標希望有合作與協助的機會。