澳洲在世界泳壇漸漸展露出他們的實力，台灣時間10月30日於俄羅斯舉行的世界盃泳賽喀山戰中，出現驚人一幕，澳洲名將查莫斯(Kyle Chalmers)游出新高度，在男子100公尺自由式比賽中打破世界紀錄，以不可思議的44秒84驚人成績奪冠，這也震驚了世界，而此前的世界最快紀錄是44秒94。

查莫斯此戰從第4水道出發，旁邊3道都是地主俄羅斯好手，而比賽一開始他就展現極佳速度，僅花21秒40就完成50公尺並且踢牆轉身，若以同樣速度來看他的成績就是42秒80了，可見他前50公尺真的完全輾壓全場，隨後他一樣如魚得水，靠著飛快速度成功打破世界紀錄並奪冠，毫不費力。

對此國際游泳總會非常驚嘆，於推特發文寫下：「WOOOOORLD RECOOOOOORD」表達對於這個世界紀錄的讚嘆。並附註查莫斯的名字和澳洲國旗，也讓澳洲泳將的實力讓更多人知道，而查莫斯來頭可不小，因為他曾在2016年里约奧運摘下100公尺自由式金牌，實力無須多說。

查莫斯目前年僅23歲，擅長蝶式和自由式，他在2016年奧運資格賽刷新男子100公尺自由式世界青少年紀錄，接著再於奧運正賽奪下金牌，成48年來首位在該項目獲得金牌的澳洲運動員，可惜在今年東京奧運敗給美國猛將德瑞索(Caeleb Dressel)，拿下銀牌，但在這次比賽他完全證明自己的實力。

說到德瑞索可是非常強勁的對手，25歲的他幾乎是美國「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)的接班人，一樣擅長蝶式和自由式的他於東京奧運狂拿5金，個人項目拿下3金，成為第4位能在單屆奧運摘下5金的泳將，另外他還保有7項游泳世界紀錄，只能說查莫斯敗給他一點也不冤枉。