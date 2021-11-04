華碩(2357)新發表全球首款13.3吋可拆式Windows 11 OLED平板電腦—ASUS Vivobook 13 Slate OLED。重新定義二合一筆電，不需攜帶多個裝置，工作娛樂一機滿足，搭載色彩真實的OLED觸控螢幕和四核心Intel處理器，外接磁吸式全尺寸鍵盤、170度螢幕轉軸可拆式支架及ASUS Pen 2.0觸控筆，橫向或縱向模式下皆能輕鬆書寫、打字或觀看，用途極致廣泛，滿足多元需求。

ASUS Vivobook 13 Slate OLED具有16:9 Dolby Vision大尺寸觸控OLED螢幕可顯示10.7億種顏色，PANTONER驗證與劇院級100% DCI-P3色域，帶來準確生動的色彩；DisplayHDR True Black 500認證與1000000:1對比度，呈現更深邃的黑色，畫面細節一覽無遺；螢幕反應時間僅0.2毫秒，有效過濾70%藍光，並通過德國萊因護眼認證，守護靈魂之窗健康。強大的四揚聲器Dolby Atmos音響系統，零失真呈現豐富清亮的聲音。ASUS WiFi Master技術使WiFi 6連線穩定。785克輕盈機身，搭配精準靈敏的4096階ASUS Pen 2.0觸控筆，隨附四個不同材質的筆尖供自由替換，書寫筆觸細膩自然，隨時揮灑無窮創造力。採用USB-C充電，透過藍牙啟用快捷按鈕，一鍵即可螢幕截圖或瀏覽下一頁；磁吸式筆套可吸附於機身，方便隨手取用。

Vivobook 13 Slate OLED採用四核心3.3 GHz Intel處理器，最高搭載256 GB PCIe Gen 3.0 x 4 SSD和8GB LPDDR4X記憶體，輕鬆應付工作所需。磁吸式鍵盤可快速拆裝，即刻切換工作模式，提升效率；觸控板採用觸感滑順的特殊塗層，反應精準。500萬畫素前鏡頭及1300萬畫素後鏡頭，搭配AI降噪技術，大幅提升視訊會議品質，畫面、音質加倍清晰，亦可透過後鏡頭拍攝高品質照片或影片。相較傳統平板電腦僅有一個連接埠，此款多功能平板電腦配備兩個USB-C連接埠及一個microSD讀卡機，讓工作如虎添翼。最新Intel Bridge技術讓Windows 11可執行任何Android應用程式，為生產力與娛樂開啟新體驗！