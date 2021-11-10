AI應用需求日漸龐大，華碩(2357)於NVIDIA GPU技術大會發表首款HGX伺服器—「ESC N4A-E11」，為高效能AI運算市場注入活水；並分享以急診室服務與腫瘤診斷應用的解決方案，協助醫療領域有效提升效率。

華碩伺服器以獨家效能調校技術及BMC遠端管理解決方案達到最佳化AI工作負載，首款HGX-based GPU伺服器「ESC N4A-E11」充分運用NVIDIA Ampere架構，運算能力較上一代高出2倍；搭載AMD EPYC 7003處理器，符合大規模研究機構和資料中心的嚴格要求，採用具備強大運算能力的NVIDIA A100 Tensor Core GPU，協助企業在虛擬環境中執行NVIDIA AI Enterprise軟體等各種高需求工作。華碩同時推出「ESC8000A-E11」，最高支援8個PCIe雙插槽NVIDIA A100 顯示卡、PCIe 4.0儲存和NVLink互連技術，因應持續成長的超高速資料傳輸需求。

華碩於NVIDIA GPU技術大會發表兩個醫療保健案例分享。華碩與子公司華碩雲端為台大醫院提供完整的AI處理計畫，透過伺服器匯整所有資訊，並運用華碩雲端開發的AI運算平台，有效促進急診室候診效率；亦邀請臺大醫院急診醫學部主任黃建華分享三方協作的實例。在輔助醫療上，華碩伺服器已通過迎棧科技(InwinSTACK)的ari驗證，精心調校的AI驅動視覺化腫瘤建模，提高輔助醫療的診斷準確性，為未來打造全方位的醫療解決方案。