Blender廣受歡迎的3D創作套件預計在12月釋出3.0版本。為了讓使用者在發布前搶先體驗這款強大的軟體解決方案，AMD釋出beta測試版驅動軟體，讓最新的AMD GPU能支援Blender3.0測試版本。

AM持續Blende合作，運用開源的AMD HIP（異質運算介面移植）C++ Runtime API與核心語言，提Blender支援GPU渲染的能力，讓使用者能充分地運用AMD GPU發揮BlenderCycles X渲染引擎的所有增強功能。

HIP旨在協助開發者透過單組原始碼為AMD與NVIDIA GPU創建可攜式應用程式，並讓Cycles開發者僅須編寫一組渲染核心就能在多種裝置上運行。此外，它提供從現有CUDA程式碼輕鬆遷移的功能。AMD持續與Blender合作，擴充Blender 3.0對HIP裝置的支援。

這項釋出延續AMD與Blender的長期合作，持續支持Blender開發基金，並為Blender的開發提供程式碼資源，提升使用者的工作流程與體驗。