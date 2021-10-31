大陸國務委員兼外長王毅在羅馬會世界衛生組織秘書長譚德塞，王毅表示，病毒全球溯源應秉持客觀、科學、負責任態度，應警惕形形色色的政治炒作，應對各成員國一視同仁並切實尊重各國主權，中方願以此為基礎與世衛組織探討未來合作。

根據大陸外交部消息，王毅說，中國在全球最急需的時候克服自身困難，幫助各國解燃眉之急，世衛組織是全球抗疫的中樞機構，中方重視世衛組織的作用，願在促進疫苗公平分配、新冠藥物研發、支持非洲國家抗疫等方面加強合作，為全球抗疫合作貢獻正能量。

王毅說，團結是抗擊疫情最有力的武器，全球抗疫是對多邊主義的重大考驗，希望世衛組織堅持科學態度，把人民生命安全和身體健康放在第一位；堅持團結合作，反對藉抗疫搞「政治化」「標籤化」和「污名化」。

譚德塞表示，疫情是全球的公敵，世衛組織讚賞中方秉持團結精神，為各國抗擊疫情提供幫助和支持，讚賞中方支持並參與新冠肺炎疫苗實施計劃，為疫苗公平分配作出積極貢獻。

他說，世衛組織一貫堅持原則，不屈服於外部政治壓力，堅決反對「甩鍋」推責，堅決抵制抗疫「政治化」，將繼續秉持科學態度開展病毒溯源研究。