今8架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 18:402021/10/31 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有8架侵擾西南空域，有戰機也有慢速機，包括6架殲-11，及1架運8-反潛機，1架空警-500，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。今運8-反潛機飛到我東部防空識別區邊緣。 共機今8架侵擾西南空域是近日較多架次，另共機曾在26日日間派7架飛機進入我西南防空識別區，其中有2架是直升機，這也是共軍攻擊直升機遠距出海演練。 日本眾議院選前之夜 首相岸田助選場子鬧烘烘 遭何博文批挑動民眾人身攻擊 侯友宜回應了 #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 #運8 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情趨緩地下賭場重新開張 大園警攻堅檳榔攤逮8人 16:082021/10/30 社會 2022武陵櫻花季管制17天 11／1起陸續開放登記 14:112021/10/29 生活 美智庫獻毒蛙戰略 邱勉東沙駐軍共存亡 04:102021/10/29 焦點要聞 駁斥核四危險 學者：耐震係數遠高一般建築物 16:482021/10/30 生活 陸軍機大規模擾台 衛星照曝起飛地點 09:552021/10/29 軍事 阻斷疫情透過列車傳播風險 中鐵集團祭5大措施 10:302021/10/30 兩岸 全球首架雙座殲20雙重功能：電子戰突防任務與無人僚機操控 23:092021/10/29 兩岸 2022武陵櫻花季管制17天 11月1日起開放訂房 04:102021/10/30 地方新聞 大陸國鐵集團：加強鐵路口岸防控 堅決防止疫情境外輸入 10:382021/10/30 兩岸 陸委會評估 台海情勢未急遽升高 04:102021/10/29 產業財經 陸鐵路部門：停止、限制涉疫地區車站進京車票發售 10:532021/10/30 兩岸 政治熱門新聞 滿意蔡政府的兩岸政策嗎？ 最新民調結果超驚人 - 政治 分析「誰最適合擔任下屆總統？」民調後 吳子嘉竟說他會下台 - 政治 許淑華向她請益 網嗨喊：團結一致才是選民的幸褔 - 政治 王必勝外遇風波 朱學恒發現一件事 - 政治 夜宿凱道很寒酸？羅智強曝花費反嗆：民進黨吃香喝辣早忘了街頭 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。