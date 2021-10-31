根據空軍發布的共機動態，共機今日間有8架侵擾西南空域，有戰機也有慢速機，包括6架殲-11，及1架運8-反潛機，1架空警-500，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。今運8-反潛機飛到我東部防空識別區邊緣。

共機今8架侵擾西南空域是近日較多架次，另共機曾在26日日間派7架飛機進入我西南防空識別區，其中有2架是直升機，這也是共軍攻擊直升機遠距出海演練。