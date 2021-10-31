聯合國氣候變遷綱要公約第26次締約方會議（COP26）31日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）開幕。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)警告，到2050年時，海平面上升，可能使全球沿海城市中超過八億的人口面臨直接風險。

古特雷斯認為，應將所有氣候資金的一半，專門用於建設對氣候變化的適應能力。

COP26氣候峰會將舉行至11月13日。包括美國總統拜登在內逾100位領袖預計將出席峰會，這場峰會被視為對抗氣候變遷至為關鍵一役。