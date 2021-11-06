誠品進駐基隆，今（6）日在有近百年歷史的要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍等兩棟日式建築，開展誠品書店期間限定店，將陸續規劃70場系列藝文活動及主題選書，官邸後方的避難防空洞也是亮點。

要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍在1931年建造，是日本昭和時期於基隆市建造的古蹟，在基隆市府精心還原日治時期的施作下，外觀保留日式木造建築，因應基隆多雨的氣候，特別設計挑出的雨庇、圍繞建築的排水溝及架高屋內地板，地基也以磚牆代替木頭，以避免受雨水侵蝕；屋內則有具禪意的榻榻米、和紙拉門，昔日官邸的浴室、起居間等構造，富有濃厚日式老宅氛圍。

讀者可先於面海的「要塞司令官邸」席地倚窗閱讀、細賞藝文策展，或至屋外參觀當年以紅磚疊砌的T字型防空洞，來場歷史探險。僅50米外、面山的「要塞司令部校官眷舍」則由誠品職人規劃逾千本主題選書、文具、黑膠及特色伴手禮，帶您一同閱讀基隆的多元面貌。

另一座相距僅50公尺、面山的「要塞司令部校官眷舍」，誠品書店規劃在地作家吳念真《念念時光真味》、鄭栗兒《基隆的氣味》等逾千本主題選書，帶您閱讀基隆的多元面貌；還有藝術家鄒駿昇設計「看不見的書店」筆記本、書籤等文具；知名演奏家魏廣晧限量版黑膠《43》、獲金馬獎最佳原創電影歌曲《大佛普拉斯》黑膠唱片等影音選品；及手工製成「艋舺肥皂」、手編品牌「臺灣手藺」、基隆在地品牌「漁品軒」海鮮干貝醬、宜蘭「橘之鄉」貴妃金橘等零食、伴手禮等。

誠品也將透過70場藝文活動旅讀基隆，像是閱讀講座邀請三金典禮視覺設計師方序中、作家陳繁齊、文學家郭強生等分享多元閱讀觀點；周末將舉辦特色市集、音樂會，邀請入圍金曲獎最佳新人獎的王彙筑、街頭樂隊「泥灘地浪人」、知名獨立樂團「淺堤」等，與讀者朋友同歡；您也可以報名戶外走讀活動，走訪基隆深入了解在地飲食、藝術等。