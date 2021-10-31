根據大陸央視報導，中國國家主席習近平，31日晚間繼續以視訊方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會。

習近平在會上表示，全面有效落實「聯合國氣候變化框架公約」及其「巴黎協定」，要堅持聯合國主管道地位，以共同但有區別的責任原則為基石，以國際法為基礎，以有效行動為導向，強化自身行動，提升合作水平。

他指出，近年來，極端災害天氣頻發，應對氣候變化的緊迫性上升。國際能源市場近期波動，因此必須統籌環境保護和經濟發展，兼顧應對氣候變化和保障民生，主要經濟體應該就此加強合作。