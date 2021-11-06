教育部體育署近年推動學校體育課程與教學QPE發展計畫，6日以線上發表的方式，呈現研發的9類連貫性素養導向體育教材實施成果，共有291名全國體育教師和專業人士與會交流，以充實台灣學生的體育課內容為使命，推動符合12年國教精神的新教學，

QPE（Quality Physical Education）係指高品質的體育課，最早由聯合國教育、科學及文教組織在2015年提出概念，教育部體育署於107年著手推動QPE計畫，因此從教材研發、教材實驗、公開授課試推到全國推廣，四個步驟都列進發展計畫中按部就班推展，落實體育課「升級」的目標

今年線上成果發表會，將介紹經過實際教學實驗，修正的9大類教案，包含體適能、田徑、舞蹈、網牆性球類、陣地攻守性球類、守備跑分性球類、舞蹈、防衛性運動、民俗性運動和休閒性運動。

體育署學校體育組蔡忠益組長線上致詞時表示，感謝3年多來2000名參與教師，以及承辦的台灣師範大學體育學系團隊，「在各位夥伴共同努力下，認識到體育教學的無限可能性，藉由各位創意，台灣未來體育教學會更好。」

今年東京奧運我國代表隊拿下歷年最佳的2金4銀6銅，掀起一波體育熱潮，體育署期盼能延續這股風氣，讓頂尖運動員的傑出表現，感染全民一同參與運動，而學生族群更是主要對象，讓學生透過能引起共鳴的體育教學，去選擇適合的終身運動、維持健康的生活習慣。

由台師大承辦的QPE發展計畫致力於研究新型態體育課教學內容，新課綱裡面運動項目是個範疇而不是單項，最大特色在於情境化、脈絡化和差異化，幫助師生更有效率應用每週2堂的時光，達到有品質的運動交流。

情境化指教材裡強調任何程度的學生，都有其對應的設計活動去嘗試所學到的技能，而不以正式競技為單一要求；脈絡化則是融入12年國教，由國小到高中老師共同討論出一貫性的課程安排；差異化則當學生技能有落差時仍可「因材施教」，在固定範圍內展現不同能力差異。