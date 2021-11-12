呼應聯合國生物多樣性締約方大會結論，農委會林務局推動「里山倡議」已屆10年，在各級政府與民間獲得廣泛迴響。林務局12日起舉辦為期2天的「2021台灣里山倡議十週年研討會」，邀集全台各地實踐里山倡議的社區、民間團體、學術機構與政府部門交流研討，也展現全台各地實踐里山倡議的成果。

林務局局長林華慶開幕致詞及演講時指出，里山倡議所關注的「社會--生態--生產地景或海景」，即是在保護區外，積極串聯起具有生物多樣性資源的淺山到海岸關鍵區域，林務局自2009年開始推動水梯田生態保全與復育即與此理念不謀而合，2010年更正式向民間推介里山倡議，提供了結合社會、生產環境與生態協同發展的理論基礎，以永續精神管理土地和自然資源，兼顧生物多樣性維護與居民生計。

10年來里山倡議的實踐已在台灣各地開花結果，里山（海）社區更成為林務局後續推動國土生態綠網、串聯淺山到海岸棲地的重要節點。

林務局指出，台灣結合民間與政府部門推動里山倡議的成果，一直都受到國際的肯定與重視。這次研討會雖然因為疫情因素，國際專家無法來台，來自日本地球環境戰略研究機關理事長武內和彥、日本國際教養大學副教授名取洋司、日本聯合國大學永續性高等研究所IPSI秘書處副秘書長柳谷牧子及研究顧問姚盈芳，特別透過線上方式進行兩場專題演講和一場國際交流專題，分享國際推動里山倡議的經驗與最新發展。

林務局指出，2016年起，林務局和東華大學、屏東科技大學、特有生物保育研究中心及法鼓文理學院合作推動「台灣里山倡議夥伴關係網絡(TPSI)」，於北、中、南、東分區建立推動里山倡議的輔導基地，這次研討會也由各分區代表分享各自的實踐成果，例如北區的狸和禾小穀倉，以水梯田復育分享貢寮在地社區傳統與自然共享的環境經營理念；中區的一新社區，分享台灣白魚、社區生態旅遊與生態友善耕作的推動成果；南區的阿禮部落，分享經歷莫拉克風災後的部落轉變，發展林下經濟並守護原鄉資源；東區的復興Dipit部落，以友善環境農法耕作與漁獵方式，分享梯田生產與傳統知識的延續傳承。

除回顧成果外，研討會亦探討里山倡議在台灣的未來發展方向。里山倡議是推動國土生態綠網串聯與國土保育的重要策略，在下一個2021~2030年階段，設定2030年的使命為「經營、串聯韌性社會-生態-生產地景或海景並主流化其價值」，台灣里山倡議將更強調強化里山社區韌性，在面對社會、經濟或環境風險和衝擊時，更能夠調適和減輕威脅，維持健全的結構和生態系服務功能。

林務局表示，里山倡議的實踐，沒有標準答案，政策也無法簡單的複製貼上，需要仔細盤點地方文化脈絡、自然資源特色、社區優勢等不同面向，謹慎尋求永續之路，期盼藉由這場盛會，匯聚國內外關注里山倡議的專家與社區、團體等實務工作者，回顧台灣里山倡議推動經驗，讓里山倡議成為推動國土生態綠網建置的重要策略。