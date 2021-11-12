工研院預測，全球各大經濟體加速能源轉型腳步，以綠色復甦刺激經濟成長，帶動再生能源與儲能需求，2021年裝置量預期翻倍成長，年度新增逾10GW。

工研院產科國際所分析師楊宛蓉分析定置型儲能產業之發展趨勢，指出低碳轉型與發展再生能源已成為全球能源政策發展之方向，截至2021上半年，已逾130個國家通過或宣布淨零目標，並致力於發展再生能源電力。當電源結構中變動性再生能源發電占比提高，為確保供電穩定與安全，儲能即是解決方案之一。在此情境下儲能技術被賦予了期待，近年來全球定置型儲能市場規模持續成長，2021年裝置量預期年度新增裝置量逾10GW，全球累積儲能裝置將近30GW。

楊宛蓉指出，全球定置型儲能主要市場集中於美國、中國與歐盟國家，排名前5大裝置國約占全球總裝置規模85%，當中尤以美國與中國發展力道強勁。2025年以前，美國將持續站穩全球最大市場的寶座，再生能源投資稅收抵免(ITC)稅賦優惠的延長，驅動大量太陽光電搭配儲能系統之建設計畫；中國政府十四五計畫加大儲能推動力道，並設定2025年之前建置30GW儲能目標，預期中國市場速度持續提升。

展望台灣儲能市場機會，工研院表示，我國已設定2025年再生能源發電占比20%的政策目標，隨著電源結構轉型同樣漸漸帶動台灣儲能應用需求，短期內明顯可見的市場機會在於台電自建儲能案以及電力交易平台調頻備轉、即時備轉等輔助服務參與。然而，輔助服務市場規模有限，用電大戶條款中儲能又僅是選項之一，未來能否創造更多運用機會，例如光儲搭配建置，需要更多經濟誘因與市場機制帶動。