前體育署署長張少熙因為東京奧運代表團經濟艙風波請辭下台，至今仍由教育部次長林騰蛟代理。民進黨立委黃國書今天在立法院詢問行政院長蘇貞昌是否贊成修法讓體育署長得以政治任命？蘇貞昌回應說，如果能由立法院透過修法，我們是認為比較方便延攬人才。

根據教育部《體育署組織法》，體育署長資格限制為常任文官或具備大學校長任用資格。民進黨立委黃國書、張廖萬堅、林宜瑾、陳秀寳在東京奧運後曾召開記者會宣示，這會讓選才不容易，應該讓體育署長的人選可以更多元，將提案修法讓體育署長得政務任用。

黃國書詢問，新任體育署長任命會否在12月前定案？教育部長潘文忠說，林次長很辛苦幫忙代理，但是以選覓到好人才為原則，一定會是以最快速度。

黃國書又問，過去限制體育署長任用資格，因此他提出修法版本，希望能讓署長用政務任命，未來院長是否支持這樣的方向？

蘇貞昌說，原定的條件過去應用起來相當困難，為了讓各方人才近來，如果由立法院透過修法，我們認為是比較務實方便延攬人才。

民進黨立委張廖萬堅質詢時也說，我們的選手在東奧拿到很好成績，結果體育署長卻因為經濟艙風波下台，「他不是政治任命，但卻負了政治責任辭職下台。」