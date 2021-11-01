高雄10月總移轉棟數為4079棟，月增10.9％，年增為26.6％，創下歷年來最佳的10月紀錄，同時，繼今年5、6月房地合一2.0移轉潮後，高雄再度突破單月四千棟大關，而累計今年前10月，高雄總移轉棟數達35381棟，創下2016年房地合一1.0上路以來的最高紀錄。

台南表現也不遑多讓，台南10月總移轉總棟數為2058棟，雖然月減7.3％，但也是繼2019年的2089棟後，次高的10月紀錄，累計台南今年前10月，總移轉棟數已達22146棟，是縣市合併以來歷史新高點，也是台南首次前10月總移轉棟數站上兩萬棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐1日表示，迎接第四季傳統旺季，加上民眾面臨通貨膨脹及未來升息壓力，在目前利率仍處低檔市況下，加速剛需買盤搶進房市，推升交易量，尤其台南持續受南科效應加持，而高雄近期更受台積電擬設廠議題，為房市買氣不斷添柴火，除了自住買盤，更吸引不少置產族前進布局，帶動整體交易表現持續亮眼。

高雄10月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、楠梓區及鳳山區，10月三民區以604棟居冠，月減19.9％，年增21％，楠梓區以504棟居次，月增35.5％，更比去年同期大達86.7％，鳳山區為441棟，月增16.4％，年增3.5％。

台灣房屋高鐵重愛加盟店東陳揚智表示，高雄近期受台積電擬設廠效應，帶動房市沸沸揚揚，尤其中油煉油總廠舊址所在的楠梓區，區內像高雄大學特區等房價親民，堪稱高雄首購天堂，10月楠梓區買賣移轉量達504棟，已創下該區今年以來的最高點。

至於台南10月買賣移轉棟數，則由永康區、安南區、東區拿下前三名，永康區，以342棟居全市之冠，月增48.7％，年增17.1％，安南區以275棟居次，月減9.5％，年增80.9％，東區為202棟，月增27％，年減9.4％。

台灣房屋中華加盟店東張文龍表示，台南10與9月相比雖呈略減，但市場持續受低利帶動及經濟成長優於預期下，游資持續充沛並加碼於房市上，讓台南10月表現仍比往年亮眼。

他說，台南擁有鐵路地下化、永康創意設計園區開發、東區平實營區開發計畫等多項建設題材助攻，生活機能條件佳的房市熱區，受龐大的買盤支撐，更帶動部分地區房價不斷湧現3、4字頭，目前為止，台南今年總移轉棟數僅差不到千棟，就能超越去年的2.3萬棟，今年整體表現更勝以往，勢成定局。