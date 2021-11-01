因應國內小型休旅購車潮持續發燒，台灣奧迪汽車宣布，限量推出Audi Q2 35 TFSI Technik旅型特仕車，配備Matrix矩陣式LED極光頭燈組、12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙、Audi智慧手機介面、MMI navigation plus多媒體系統、氣氛光感流體飾板等多項智慧行車配備，搭配時尚運動化造型風格，進擊國內豪華小型休旅車市。
台灣奧迪指出，Audi Q2 35 TFSI Technik旅型特仕，建議售價167萬元，即日起開始接單販售。
因應國內小型休旅購車潮持續發燒，台灣奧迪汽車宣布，限量推出Audi Q2 35 TFSI Technik旅型特仕車，配備Matrix矩陣式LED極光頭燈組、12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙、Audi智慧手機介面、MMI navigation plus多媒體系統、氣氛光感流體飾板等多項智慧行車配備，搭配時尚運動化造型風格，進擊國內豪華小型休旅車市。
台灣奧迪指出，Audi Q2 35 TFSI Technik旅型特仕，建議售價167萬元，即日起開始接單販售。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。