因應國內小型休旅購車潮持續發燒，台灣奧迪汽車宣布，限量推出Audi Q2 35 TFSI Technik旅型特仕車，配備Matrix矩陣式LED極光頭燈組、12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙、Audi智慧手機介面、MMI navigation plus多媒體系統、氣氛光感流體飾板等多項智慧行車配備，搭配時尚運動化造型風格，進擊國內豪華小型休旅車市。

台灣奧迪指出，Audi Q2 35 TFSI Technik旅型特仕，建議售價167萬元，即日起開始接單販售。

2022年式 Audi Q2 旅型特仕 167萬元限量登場
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