大陸外交部發言人汪文斌今（11月1日）在大陸外交部例行記者會上表示，北京冬奧會和冬殘奧會的籌備工作得到了國際社會的廣泛支持，並透露，大陸將為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

汪文斌表示，北京2022年冬奧會的籌備工作得到國際社會的高度關注和廣泛支持。在羅馬舉行的20國集團（G20）領袖峰會宣言中表達了對北京冬奧會和冬殘奧會的期待，認為這是來自世界各國的運動員競技的重要機會，是人類韌性的象徵。

汪文斌說，近期，大陸同各國人民一道，共同見證了冬奧會火種順利抵京、北京冬奧會百天倒計時、冬奧會和冬殘奧會獎牌和製服揭開神秘面紗等重要時刻。冬奧會和冬殘奧會的測試賽正在北京、延慶、張家口三大賽區陸續展開。日前，作為北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式場地的國家體育場「鳥巢」改造工程正式完工，標誌著北京市冬奧場館和配套基礎設施建設工作全面收官。

汪文斌指出，隨著冬奧會進入北京時間，世界各國人民的奧運激情和夢想已再次被點燃。大陸已經準備好向世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，讓我們共同為各國冬奧健兒加油喝彩，一起向未來。