經濟部基本工資初步配套出爐，各方卻有不同意見，經濟部長王美花表示，大部分內容都有共識，但對營收比較基期原方案是11、12月看法不一，經濟部選定這2個月是因為最接近過年，但業界表達五倍券正發威，若以這2個月與去年同期相比，很難會有超過15％衰退幅度；王美花承諾，經濟部會蒐集各方意見，預計這星期會有完整版定案。

王美花今下午參加第75屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，很多台灣創新、特色或優良老店家都參與盛會；王美花當著眾多廠商的面前指出，基本工資補貼的比較基期月份可以調整，經濟部可以扮演溝通的統一窗口，補貼配套受惠的產業以餐飲、零售為主，補習班、健身房也同樣可以受理；王美花表示，政府扮演的角色是，協助飽受疫情影響的企業，也能做好照顧員工、度過辛苦的一年。

全國商業總會理事長許舒博於頒獎前受訪呼籲，政府補助要一致性、一次到位，且營收衰退的比較基礎也應重新思考；許舒博表示，會與產業界討論，本周會向經濟部提交建議報告，作為配套方案的調整參考。