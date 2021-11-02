中國物流與採購聯合會2日公布的10月份中國物流業景氣指數為53.5％，較上月回落0.5個百分點，主要是受疫情與其他成本增加的影響。另，10月中國倉儲指數為54.2％，較上月回升3.2個百分點。

中國物流資訊中心主任何輝認為，10月份，中國物流業景氣指數雖略有回落但仍保持在景氣區間，顯示出受節假日等因素影響，消費端物流需求較為穩定，物流業景氣指數保持在景氣區間運行。同時因近期多地疫情反復和相關成本增加，影響部分生產企業產能，導致生產端物流需求有所減少，物流業務活動增速較上月有所放緩。

從分項指數看，除主營業務利潤指數位於收縮區間以外，其他分項指數均位於擴張區間，其中主營業務成本指數增幅較大，創年內新高。從區域看，中部地區指數有所回升，東部地區和西部地區指數有所回落，其中西部地區指數回落至收縮區間。從行業看，鐵路運輸業、道路運輸業和水上運輸業指數有所回落，倉儲業和快遞業仍保持活躍的運行態勢。從企業規模看，大中小微型物流企業均位於景氣區間，但大型物流企業和中型物流企業物流需求增速有所回落。

新訂單指數回落，物流需求較為平穩。10月份，新訂單指數為52.7％，較上月回落0.6個百分點，顯示出物流需求略有減少，但整體保持平穩，仍可支撐物流業保持在適度增長區間。

主營業務成本指數回升，物流企業經營成本有所增加。10月份，主營業務成本指數較上月回升3.4個百分點，回升至59.1％，創年內新高；主營業務利潤指數回落1.9個百分點至48.8％，顯示出物流企業經營成本有較明顯增加，影響物流企業主營業務利潤。

從後期走勢看，新訂單指數52.7％，業務活動預期指數為62％。預示著物流業經濟運行將保持平穩適度增長的趨勢。但仍需關注物流企業主營業務成本的後續變化。