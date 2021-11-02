奈及利亞商業大城拉哥斯（Lagos）一棟興建中的高樓今天轟然倒塌，已知至少4人喪命，恐怕另有數十人被埋在瓦礫堆下。

拉哥斯是奈及利亞最大的商業城市，有近2000萬人口，而樓塌事發地點伊柯伊（Ikoyi）地區是拉哥斯最富裕的住商混合區之一。

在現場的法新社記者說，有一具挖土機推開混凝土板，在大樓殘骸中搜索。

根據路透社消息，官員說，這棟樓高22層，相關單位正在評估周邊建築是否遭波及。

負責救援事務的官員表示，建物倒塌時，許多工人被困在裡面，但無法證實受困人數。

奈及利亞國家緊急事故管理署（NEMA）官員費林羅伊（Ibrahim Farinloye）說，目前已救出4人，並挖出4具遺體。

拉哥斯州州長森武-奧盧（Babajide Sanwo-Olu）晚間呼籲大眾冷靜，救援行動在夜幕降下後仍繼續進行。

28歲的泥水匠約翰（Wisdom John）表示，他有幸逃出，身上只有幾道劃傷，因為大樓塌成一堆土石、樓板相疊時，他正好在一樓。

約翰坐在救護車裡接受治療時說：「今天有超過50人上工，工頭也在。我們只能狂跑。」

26歲的現場工人阿賈布（Peter Ajagbe）表示，大概有40人在裡面，他看到10具遺體，他的一名夥伴也死了。

路透社則提到，這棟大樓原本應是豪華住宅，有工人估計，事發時可能有多達100人在工地。

有軍人在事故地點附近攔阻圍觀救援行動的群眾。數十名憤怒的當地居民和工人在事發後聚起來幫忙救人，許多人哭叫，批評救援來得太慢。

拉哥斯州警方表示，現在要判斷樓塌原因，為時過早。森武-奧盧已下令調查起因。

擁有2億人口的奈及利亞是非洲大國，但在拉哥斯和其他城市，由於建材不符標準、疏忽及不遵守建築法規，建築倒塌事故時有所聞。

2014年，拉哥斯一處教會招待所倒塌，超過100人罹難，多數是南非人，是歷來最嚴重的事故之一。事後調查發現，這棟招待所是違章建築，結構上有缺陷。

2016年，奈及利亞東部的烏約市（Uyo）一座教堂屋頂塌落，造成至少60人死亡。