香港引入特殊目的收購公司（SPAC）上市框架的市場諮詢期結束。據瞭解，港交所在接獲市場各方持份者的回覆意見後，正研究為SPAC上市架構鬆綁，但暫時未知鬆綁的程度如何，或要綜合市場意見再作決定。

香港經濟日報報導，港交所正研究就SPAC諮詢檔上的三點要求彈性處理，包括專業投資者人數、獨立協力廠商投資者（PIPE）投資佔比，以及贖回股份與反對票合併捆綁的問題。

此外，諮詢文件要求SPAC至少有75名專業投資者參與，其中至少30名屬於機構投資者。報導稱，市場普遍反映有關門檻過高，有降低的空間，同時有市場聲音要求允許合理比例的散戶參與。

諮詢框架要求，PIPE籌集所得的資金須佔合併後公司預期市值的至少25％，倘合併後公司預期市值較大，例如超逾15億港元，可降低比例至15％至25％。諮詢文件亦限定SPAC只能接納在合併表決時，投反對票的股東才能贖回其股份。