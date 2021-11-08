花旗（台灣）銀行將出售其消金業務，但遭員工指控其與潛在買家簽署的保密協訂中，有限制挖角或雇用花旗員工的條文，妨害員工工作選擇權，對此，金管會主委黃天牧8日受訪時表示，花旗銀已出具內部法遵、外部律師的評估報告，據其提出的報告認為是「允當」。即花旗銀覺得自己並沒有違反勞動相關法規，金管會已將此報告轉給勞動主管機關。

黃天牧表示，花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻在10月26日已親自主持記者會對外說明對勞工權益保障的相關作法，花旗銀工會在11月初也成立，上周工會跟花旗銀經營層已第一次面對面溝通，黃天牧說：「我覺得這是很好的，就是回到集體協商的機制。」

花旗（台灣）銀依美國總部的決定，要出售在台消金業務，已進出第二階段買家出價，黃天牧表示，目前花旗銀仍未向金管會報告最終得標者為誰。

過程中，因為有員工反應花旗銀與10多家潛在買家簽署的保密協訂，要求買家不得惡意雇用或挖角花旗銀員工，有些員工到了面試或最後雇用的階段被拒絕，影響員工工作權。

金管會要求花旗銀要在10月底交出內部法遵及外部律師的報告，並要諮詢勞動主管機關意見。

黃天牧表示，據銀行局向他報告，花旗銀提交的內部及外部報告，認為保密契約的條文「允當」。即沒有違反台灣的勞動法規，金管會已將花旗的報告移交勞動主管機關處理，而花旗銀也應繼續與其工會與員工溝通。