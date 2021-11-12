保發中心主辦「2021年保險業國際化關鍵人才培訓班」開訓典禮，於11月12日在保發中心舉行，金管會主委黃天牧表示，2021年因為投資收益佳，是保險業的豐收年，但產業未來還有更艱鉅的任務，不可懈怠。他也點出，本次課程兩大重點「國際趨勢、新南向政策」，他期許參與訓練的學員，都能透過課程安排以及彼此的學習，開啟國際化的視野以及深入了解國際趨勢。

黃天牧表示，保險業今年雖是豐收年，但產業未來還有更艱鉅的任務，包括接軌IFRS17以及ICS，還有人口結構調整、高齡化、財富不均、科技、氣候變遷等問題，這些都是保險業未來在商品設計、投資人行銷及負債管理上需要因應的議題。

黃天牧也提醒學員，學習不只是跟老師學習或是彼此學習而已，在課程後繼續學習都是需要的，這次透過各保險公司及機構推薦參加課程的學員，相信都是業界最優秀的人才，期許大家能在保發中心用心安排的豐富課程當中，成為保險業的關鍵人才。

保發中心董事長桂先農則在開訓典禮致詞時說明，保發中心辦理保險業國際化關鍵人才培訓班，雖然因為新冠肺炎疫情影響，無法邀請國外講師來台講授實體課程、也無法安排學員海外實地參訪，但推動保險業國際化的關鍵因素在於人才，保發中心仍然決定透過視訊，採虛實整合方式舉辦「2021年保險業國際化關鍵人才培訓班」，希望能帶動保險業重視國際人才的培訓。

保發中心表示，本培訓班課程內容分為兩階段，第一階段安排24小時實務專題課程，涵蓋「國際保險趨勢」以及「新南向經營策略」，邀請國內外近20位產官學界專家講授，另以金融保險科技發展為題舉辦一場研討會，邀請臺灣、香港以及新加坡金融科技專才分享亞太金融保險科技發展的現況與趨勢。

第二階段安排兩天一夜國際交流進階管理研習課程，規劃國際視訊交流，線上參訪越南保險監理機關及馬來西亞保險協會，期能深化學員對東協市場的認識。另外，在英國在台辦事處之協助下，也邀請到英國金融行為監理總署(FCA)轄下金融服務消費者小組（FSCP）的主席與學員分享英國對弱勢金融消費者保護等議題。

保發中心指出，本次培訓班共有21家保險公司與機構、42位學員報名參訓，期許透過培訓能在國際業務之發展上引發學員們的新思維，未來更能運用到實務營運上，對於公司業務發展，尤其是亞洲發展的路徑，必能有所助益。